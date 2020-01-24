ФСБ показала видео с места обнаружения схронов с боеприпасами в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в пятницу, 24 января, опубликовала видео с места обнаружения схронов с боеприпасами в Крыму.

В двухминутном ролике показано, как саперы достают из закопанных в лесу тайников элементы взрывчатки, детонаторы и различные поражающие элементы.

В пятницу в ФСБ России сообщили о задержании местного жителя, который оборудовал тайники с взрывчаткой и боеприпасами по заданию украинских спецслужб. В схронах было найдено 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг. В ведомстве не уточнили, когда и где злоумышленник планировал устроить взрыв.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатки (ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ). Задержанный местный житель арестован.