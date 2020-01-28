Карантин по бешенству ввели в селе в Тюменской области

В селе Липиха Тюменской области ввели карантин по бешенству. Он будет действовать в течение двух месяцев.

Согласно документу, в селе запрещена торговля домашними животными. Кроме того, нельзя вывозить животных за пределы карантинной зоны, сообщает портал «Наш город». В постановлении указано, что на отлов диких животных также действует запрет.

Специалисты ветеринарии разрабатывают план ликвидации очага заболевания.

Ограничительные мероприятия также были введены в селе Мальково. Там местные жители обнаружили больную лису, которую задрала собака.

Ранее случай бешенства был выявлен в Ростовской области. Куницу убили на территории хутора Караичев в Обливском районе.