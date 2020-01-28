Очевидцы сообщили о пожаре на атомной подлодке в Северодвинске

Очевидцы во вторник, 28 января, рассказали о возгорании на атомной подводной лодке, находящейся в центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске.

В свою очередь в пресс-службе предприятия сообщили «Известиям», что ни пожара, ни каких-либо других происшествий на территории «Звездочки» не было.

Ранее в этот же день «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации сообщил о повышении уровня радиации в Северодвинске. Агентству рассказали, что повышение фона было не сильным, и подчеркнули, что никаких происшествий на градообразующих предприятиях («Севмаш» и «Звездочка») не происходило. В пресс-службе правительства Архангельской области заявили, что срабатывание датчиков замера радиации было ложным.

Позднее на официальном сайте администрации Северодвинска появилось сообщение о повышении уровня радиации до 0,3 микрозиверта в час, что не является превышением нормы. На момент прибытия группы ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии Архангельской области» уровень радиации был в пределах 0,09–0,14 микрозиверта в час.