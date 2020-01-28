Скорый поиск: «Роснефть» создает технологии для выпуска дизельного топлива Евро-5

Первый в России опытно-промышленный комплекс для производства катализаторов гидропроцессов запустила «Роснефть». Первоочередной задачей объекта, расположенного на территории Новокуйбышевского завода, станет отработка технологий выпуска катализаторов нового поколения — они необходимы для производства дизельного топлива Евро-5. Мощность нового комплекса составит 6 т в месяц, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Роснефти». Там отметили, что это масштабирование производственного процесса позволит снизить зависимость от зарубежных поставок катализаторов. По мнению экспертов, создание такого опытно-промышленного комплекса не только оправдывает задачи импортозамещения, но и сокращает путь от научной разработки до промышленного освоения, уменьшает плечо между производством и наукой. А заодно позволяет выпускать продукцию по конкурентным ценам и выходить на международный рынок.

Что даст новый комплекс

Построенный в Новокуйбышевске высокотехнологичный «Опытно-промышленный комплекс для производства катализаторов гидропроцессов» не имеет аналогов в России. Его общая площадь занимает 720 кв. м, новый объект входит в периметр «Роснефти». Компания по всем основным процессам переходит на отечественные катализаторы. Так что надежность их поставок — это стратегический вопрос обеспечения технологической устойчивости работы не только ее предприятий, но и страны в целом.

Справка «Известий» Катализаторы — это вещества, возбуждающие химические реакции или ускоряющие их протекание. При этом они остаются неизменными и не входят в состав конечных продуктов.

В периметре «Роснефти» работают несколько катализаторных предприятий. Ангарский завод выпускает более 50 марок для различных процессов нефтепеработки и нефтехимии (платиносодержащие катализаторы риформинга, изомеризации, производства водорода, предгидроочистки бензиновых фракций). Новокуйбышевский завод специализируется на регенерации катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга — то есть восстановлении потерянной активности веществ. С 2016 года здесь переработано около 3500 т катализаторов с крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий «Роснефти» и России в целом, что позволило сэкономить более 2 млрд рублей. Также создано совместное предприятие ООО «РН-Кат» на базе Стерлитамакского завода по выпуску катализаторов гидроочистки и гидрокрекинга.

В институтских лабораториях научные разработки в области технологий производства и применения катализаторов ведутся в граммовых или, в лучшем случае, килограммовых количествах. Но для промышленного применения требуется наработка десятков, а иногда и сотен тонн соответствующего вещества. И тут всё не так просто. К примеру, если работник в лаборатории научился получать 1 кг нового катализатора в сутки, то на следующем шаге ему нужно научиться нарабатывать уже 200 кг в сутки. Соответственно и процесс нужно вести не в колбах емкостью 1 литр, а в емкостях, месильных машинах и печах объемом, например, 200 л. А в них процессы массообмена и теплопереноса идут совсем не так, как в колбах.

У всех серьезных мировых игроков на рынке катализаторов есть необходимое оборудование для обеспечения масштабных переходов от лабораторных разработок к крупнотоннажному производству. В России до сегодняшнего дня его не было. Опытный комплекс, запущенный в Новокуйбышевске, даст возможность осуществлять переход от перспективных лабораторных разработок к крупнотоннажному производству, производить катализаторы в действительно больших масштабах.

В составе комплекса — девять основных технологических линий (блоков), а также пять вспомогательных, они включают в себя не только оборудование для производства катализаторов процессов нефтепереработки, но также различные средства контроля, измерения и управления процессами.

В компании уточнили, что установки комплекса способны производить около 200 кг различных катализаторов в сутки — то есть около 6 т ежемесячно. Сейчас российские заводы могут выпускать катализаторы только для гидроочистки бензина и керосина. Первоочередная задача нового комплекса — отработка технологии производства катализаторов гидроочистки нового поколения. Они необходимы, к примеру, для очистки вакуумного газойля, а также для выпуска дизельного топлива Евро-5.

Промышленные испытания нового катализатора гидроочистки дизельного топлива уже прошли в 2019 году на базе Уфимской группы НПЗ. Там удалось создать уникальный продукт — единственный российский катализатор, который работает как на тяжелом, так и на легком сырье и обеспечивает на выходе дизельное топливо класса Евро-5.

Каталитическая зависимость

По расчетам «Роснефти», компания сможет получить значительный экономический эффект от нового производства, это произойдет за счет сокращения затрат на закупку катализаторов у других производителей, а также на их доставку. Например, потребности НПЗ компании в катализаторах гидроочистки составляют около 2 тыс. т в год, а стоимость такого количества катализаторов веществ доходит до 2,5 млрд рублей.

В «Роснефти» «Известиям» напомнили, что еще несколько лет назад зависимость российской переработки от некоторых видов импортных катализаторов достигала 100%. Сейчас этот показатель заметно снизился. К примеру, на потребление отечественных катализаторов гидропроцессов в нефтепереработке приходится 10% в год, катализаторов каткрекинга — уже 75%, катализаторов риформинга — 27%. В компании предполагают, что развитие производства катализаторов гидропроцессов позволит снизить зависимость от заграничных поставок катализаторов гидропроцессов до 50% к 2024 году.

При этом отрасль серьезно нуждается в этих веществах, ведь 95% процессов нефтепереработки — каталитические. К примеру, ежегодно «Роснефть» тратит на вещества, ускоряющие химические реакции, около $95 млн. При этом выпуск продукции на НПЗ компании с их использованием превышает $50 млрд в год. Поэтому одна из главных задач инновационного развития нефтепереработки — это исключение зависимости от поставок импортных катализаторов, уверены в компании.

— С января 2020 года мы полностью переходим с импорта катализаторов гидроочистки дизельных топливов, а также планируем выйти на рынок России и зарубежья с конкурентным предложением катализаторов этого вида, — отметил вице-президент «Роснефти» Александр Романов.

Стратегия на импортозамещение

Российские нефтяные компании последние 10 лет активно сотрудничают друг с другом и исследовательскими учреждениями в области разработки и внедрения в производство новых катализаторов, отметил в беседе с «Известиями» замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов.

–– Стремление отечественных нефтяных компаний выводить импортозамещение в области производства катализаторов на опытно-промышленную и промышленную стадии можно только приветствовать, –– сказал эксперт.

Он добавил, что катализаторные производства «Роснефти» служат общей цели по переходу отечественной нефтепереработки на самообеспечение. Открытие комплекса важно и потому, что создание и разработка собственных катализаторов позволяет не просто отказаться от импортных аналогов, но и уменьшить плечо между производством и наукой, уверен Александр Фролов. Благодаря этому специалисты могут быстрее и эффективнее совершенствовать катализаторы под конкретные условия различных НПЗ. Это крайне проблематично, если используется только импортное оборудование, объяснил аналитик.

Появление таких производств — это элемент стратегии импортозамещения, подчеркнул ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, если отечественные катализаторы гидропроцессов будут конкурентоспособны по цене с зарубежными аналогами, это положительно скажется на российской отрасли нефтепереработки.

По мнению Игоря Юшкова, создание собственных производств важно еще и потому, что санкции пока никто не отменяет и приходится надеяться только на себя. Сегодня уже неактуальны принципы 1990-х годов, когда считалось, что России не нужен свой собственный «нефтесервис», поскольку его можно купить на мировом рынке. С 2014 года регулярно вводятся ограничения на поставки различных технологий, и нельзя исключать, что в дальнейшем они не коснутся и нефтепереработки, сказал эксперт. Он считает, что подобных комплексов должно быть как можно больше — тогда между ними появится здоровая конкуренция. Это позволит сдерживать рост цен и повышать качество продукции.