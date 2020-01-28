Машины с продуктами не могут пробраться в заметенные села Алтая

На юге Алтайского края сохраняется напряженная ситуация из-за снегопада. На протяжении двух суток в некоторые отрезанные непогодой от внешнего мира села не могут попасть машины с продуктами и медикаментами.

Так, в Змеиногорском районе блокированы шесть населенных пунктов. В двух селах — Утка и Саввушки — появились проблемы с водоснабжением. В Утке, в частности, нет воды с 16 января, пишет altapress.ru.

Ситуация усугубляется тем, что коридоры, которые пробила техника в снежных заносах, за несколько часов вновь заметает снегом. По словам местных жителей, такая ситуация может продолжаться до марта–апреля, пока не растает снег. Напряженная обстановка также в Чарышском, Кулундинском и многих других районах региона.

МЧС России по Алтайскому краю перевело коммунальные и аварийные службы в режим повышенной готовности 20 января. Тогда сообщалось, что из-за снегопада отрезанными от внешнего мира оказались 25 населенных пунктов.