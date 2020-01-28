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Сотрудники МЧС продолжают доставлять продукты в заснеженные села Алтая

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Фото: МЧС РФ
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Жители сел Алтайского края, куда осложнен доступ из-за снежных завалов, получают помощь от сотрудников Главного управления МЧС по региону, которые доставляют продукты и воду. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что к некоторым населенным пунктам Змеиногорского и Третьяковского районов проезд пока затруднен. Запас продуктов и воды там имеется, но организован дополнительный подвоз по заявкам жителей.

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Также в ведомстве уточнили, что на 10 участках дорог краевого значения в 17 муниципальных образованиях действует ограничение движения для всех видов автотранспорта. Для обеспечения безопасности на участках дорог, где ограничено движение, задействованы 234 человека и 158 единиц техники.

На расчистке дорог от Минтранса задействовано 512 единиц техники. В усиленном режиме работают подразделения ГИБДД. Автомобильной техники в снежных заносах нет, жалоб от населения не поступало. На других автомобильных дорогах федерального и регионального значения перерывов в движении автотранспортных средств не зарегистрировано.

21 января сообщалось, что в снежном плену оказались 25 населенных пунктов Алтайского края. Техника переведена на круглосуточный режим работы. К вечеру того же дня дорожникам удалось расчистить проезд к 21 селу, в изоляции оставались еще четыре.

С 17 по 19 января на нескольких метеостанциях в крае количество осадков в полтора-два раза побило рекорды за всю историю наблюдений.

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