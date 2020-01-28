Названы самые популярные у самостоятельных туристов города

Эксперты назвали десять самых популярных городов у туристов, которые предпочитают самостоятельные путешествия. Такие данные представлены туристическим сервисом Skyscanner.

В рейтинг вошли Стамбул, Барселона, Бангкок, Прага, Париж, Рим, Милан, Анталья, Тиват и Тель-Авив. По сравнению с 2018 годом рейтинг почти не изменился, за исключением Антальи, которая прибавила 34% и вытеснила из списка Ларнаку, пишет «РИА Новости».

Также отмечается, что выросла популярность таких городов, как Прага, Рим и Тиват. На основе данных за 2019 год эксперты составили рейтинг на 2020 год. Одним из самых востребованных городов для отдыха может стать вьетнамский Нячанг, а также города Бордо, Рио-де-Жанейро, Кальяри, Карловы Вары, Белград, Денпасар, Рейкьявик и Алма-Ата.

25 января сообщалось, что Крым, Санкт-Петербург и страны Европы стали самыми любимыми местами отдыха у россиян в студенческое время. Это следует из результатов опроса сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.