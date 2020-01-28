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Умер оружейник Василий Бакалов

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Оружейный конструктор Василий Бакалов скончался в Туле в возрастe 90 лет. Об этом 27 января сообщил сайт городской администрации.

Оружейник умер в субботу, 25 января. O причинаx смерти не сообщается.

Отмечается, что глава Тулы Ольга Слюсарева и глава тульской администрации Дмитрий Миляев выразили глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Прощание состоится 29 января: в 12.00 пройдет отпевание в Свято-Никольском храме, затем оружейника похоронят на Почетной аллее первого городского кладбища на Новомосковском шоссе.

Бакалов в течение почти 20 лет был начальником и главным конструктором Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия. Он принимал активное участие в разработке противотанковых управляемых снарядов, в разработке и постановке на производство многих известных высокоточных образцов вооружения. Например, под его руководством была создана система активной танковой защиты «Дрозд». За эту разработку коллектив был удостоен Ленинской и Государственной премий.

Конструктор был почетным гражданином Тулы.

30 декабря сообщалось, что в возрасте 91 года умер руководитель работ по созданию сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк.

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