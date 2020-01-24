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Умерла старейший хирург России Алла Левушкина

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В Рязани умерла старейший в России практикующий хирург, проктолог Алла Левушкина. Об этом в пятницу, 24 января, ТАСС сообщили в пресс-службе минздрава Рязанской области.

Врач скончалась в возрасте 92 лет 23 января. Свою деятельность в больнице она прекратила в 2018 году по состоянию здоровья, пишет сайт kp.ru. В практическом здравоохранении Левушкина проработала 67 лет. В 2014 году она удостоилось врачебной премии «Призвание» в номинации «За верность профессии».

Как пишет REGNUM, Левушкина была одной из основательниц колопроктологической службы Рязанской области. За время своей работы она провела более 10 тыс. операций. Она оперировала в Рязанской ОКБ, а затем работала в больнице №11.

Прощание с врачом пройдет 25 января в здании патологоанатомического отделения городской клинической больницы №11 в 14:00, пишет RT.

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