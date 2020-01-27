Кирху Святой Магдалины в Воронеже могут изъять у лютеранской общины

Воронежский лютеранский приход обжаловал решение арбитражного суда об изъятии у общины кирхи Святой Марии Магдалины в центре города.

Ранее региональное управление Росимущества обнаружило нарушения в ходе контроля использования объекта культурного наследия. Второй этаж кирхи использовался как жилое помещение, а на первом этаже без соответствующих разрешений установлена газовая котельная, передает ИА «Абирег».

Евангелическо-лютеранский приход Святой Марии Магдалины в Воронеже создан в начале XIX века. Общине храм был передан в 2008-м.