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Кирху Святой Магдалины в Воронеже могут изъять у лютеранской общины

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Воронежский лютеранский приход обжаловал решение арбитражного суда об изъятии у общины кирхи Святой Марии Магдалины в центре города.

Ранее региональное управление Росимущества обнаружило нарушения в ходе контроля использования объекта культурного наследия. Второй этаж кирхи использовался как жилое помещение, а на первом этаже без соответствующих разрешений установлена газовая котельная, передает ИА «Абирег».

Евангелическо-лютеранский приход Святой Марии Магдалины в Воронеже создан в начале XIX века. Общине храм был передан в 2008-м.

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