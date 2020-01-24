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Историческое здание вокзала «Холландербаум» отремонтируют в Калининграде

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В Калининграде планируют капитально отремонтировать историческое здание вокзала «Холландербаум», расположенного на Гвардейском проспекте. Аукцион по выбору подрядчика опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает таможня Калининградской области. Ведомство готово направить на работы почти 11 млн рублей, пишет Калининград.Ru.

Подрядчик должен будет заменить окна, отштукатурить стены, утеплить и гидроизолировать перекрытия, обшить фронтоны, обустроить дренаж и электричество, а также провести благоустройство территории. Завершить работы необходимо до 1 августа.

Здание вокзала «Холландербаум» было построено в 1929 году и является объектом культурного наследия. Сегодня в нем располагается таможенное управление, а в немецкие годы станция обслуживала железные дороги на Пиллау (Балтийск) и Лабиау (Полесск). В советское время объект использовали как административное здание.

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