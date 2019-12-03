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Дворец эмира Бухарского восстановят на Ставрополье

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В Железноводске (Ставропольский край) началась реконструкция дворца эмира Бухарского Абдул-Ахада Бахадур-Хана. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Восстановительные работы проходят в летней резиденции эмира, расположенной на территории санатория имени Тельмана. Реставраторы уже приступили к противоаварийным работам на фасаде здания, пишет NewsTracker.

По словам представителя подрядчика, противоаварийный этап завершится к 1 мая 2020 года. Затем специалисты приступят к восстановлению внутренних помещений.

Дворец был построен в 1907–1912 годах как место летнего отдыха эмира Бухарского, который любил приезжать в Кавказские Минеральные Воды. Он возведен в эклектичном стиле с элементами псевдомавританской архитектуры и модерна.

Комплекс включает здание дворца, гарема и хозяйственных построек. Сейчас дворец находится в собственности Министерства культуры России и является объектом культурного наследия федерального значения. Здание было передано в аренду коммерческой организации с условием сохранить его облик.

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