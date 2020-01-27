Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе

Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает агентство САНА.

Данные о взрыве журналисты получили от министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии.

Отмечается, что боевики заложили взрывные устройства под водой. На место взрыва направлен персонал для оценки и ликвидации последствий атаки.

Ранее в этот же день в Минобороны России сообщили об угрозе провокаций со стороны боевиков в сирийском Идлибе. Предполагается, что террористы готовят несколько атак с использованием хлора. Отмечалось, что в провинции Идлиб действуют лаборатории, где синтезируются отравляющие вещества. По данным Центра по примирению враждующих сторон, на этих объектах работают специалисты, прошедшие подготовку в Европе.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики продолжаются зачистки от террористов.