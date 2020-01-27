Прямой эфир

Террористы атаковали нефтехранилища в сирийском Баниясе

0
Фото: REUTERS/Esam Omran Al-Fetori
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Террористы нанесли удары по нескольким морским нефтяным объектам в сирийском портовом городе Банияс. Об этом в понедельник, 27 января, сообщает агентство САНА.

«Сирийский народ не может ждать, пока договорятся оппозиция и режим»
Председатель «Московской платформы» сирийской оппозиции Кадри Джамиль — о запуске Конституционного комитета и влиянии на этот процесс западных стран

Данные о взрыве журналисты получили от министерства нефти и минеральных ресурсов Сирии.

Отмечается, что боевики заложили взрывные устройства под водой. На место взрыва направлен персонал для оценки и ликвидации последствий атаки.

Ранее в этот же день в Минобороны России сообщили об угрозе провокаций со стороны боевиков в сирийском Идлибе. Предполагается, что террористы готовят несколько атак с использованием хлора. Отмечалось, что в провинции Идлиб действуют лаборатории, где синтезируются отравляющие вещества. По данным Центра по примирению враждующих сторон, на этих объектах работают специалисты, прошедшие подготовку в Европе.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики продолжаются зачистки от террористов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили о готовящейся инсценировке химатаки под Алеппо
Американский военный погиб в Сирии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020