Москвичка отдала таксисту €500 вместо 500 рублей

Полиция Москвы проводит проверку по факту предполагаемого мошенничества в отношении пассажирки такси. Об этом 27 января агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел 26 января. В правоохранительные органы обратилась женщина 1977 года рождения. Она сообщила, что поймала такси у станции метро «Тверская» и доехала до Среднего Кисловского переулка. Водитель объявил цену в 300 рублей. Женщина хотела расплатиться купюрой в 500 рублей, но перепутала банкноты и вручила водителю €500. Тот сдал сдачу 200 рублей и уехал.

В МВД проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет НСН.

В конце ноября 2019 года сообщалось, что поездка в такси из аэропорта Шереметьево в центр Москвы обошлась иностранцу в 25 тыс. рублей.