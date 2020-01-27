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Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии

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Фото: Росгвардия
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Генерал-полковник Виктор Стригунов назначен первым заместителем директора Росгвардии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в понедельник, 27 января. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить генерал-полковника Стригунова Виктора Николаевича первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ», — говорится в указе.

Таким образом, Стригунов освобождается от должности командующего Сибирским округом войск нацгвардии, которую занимал с 13 октября 2016 года. Указ вступил в силу со дня подписания.

До этого, с 2007 по 2012 год, Стригунов возглавлял Восточное региональное командование, после чего с 2012-го до 2016-го командовал Сибирским региональным командованием внутренних войск МВД, говорится на сайте Росгвардии.

Стригунов награжден орденами Почета и «За военные заслуги», нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД», а также имеет 13 медалей.

31 декабря Путин подписал указ, которым увеличил число заместителей главы Росгвардии — с семи до восьми.

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