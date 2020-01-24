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Кабмин установил надбавку за сложность полицейским Москвы и Петербурга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Правительство России установило ежемесячные надбавки к окладу полицейских Москвы и Санкт-Петербурга за сложность выполняемых задач. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина 24 января.

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«Подписанными постановлениями принято решение установить таким категориям (сотрудникам органов внутренних дел и Росгвардии) военнослужащих и сотрудников, проходящих военную службу (службу) в воинских частях и подразделениях, дислоцированных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, ежемесячную надбавку к месячному окладу за сложность выполняемых задач в размере до 100% соответствующего месячного оклада», — говорится в сообщении.

Таким образом предполагается повысить уровень социальной защищенности сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников Росгвардии, которые участвуют в обеспечении общественного порядка в условиях повышенной сложности.

Ранее 12 января стало известно, что правительство разрабатывает поправки в Трудовой кодекс, которые позволят ввести единую модель формирования структуры труда.

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