В российских городах показывают ролики о подвигах солдат

В городах России на медиафасадах показывают ролики о героях блокады Ленинграда, подвигах советских солдат и офицеров, которые боролись за освобождение города. Это акция Общероссийского народного фронта. Видео адаптированы для наружной рекламы — звука нет, но есть титры. Поделиться историей своего родственника — героя войны может каждый житель страны. Для этого нужно записать полутораминутное видео и опубликовать в любой соцсети с хэштегом #ПамятиГероев2020.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне все жители Ленинграда, которые во время блокады находились в городе больше четырех месяцев, получат социальную поддержку. В пакет льгот войдут: ежегодная диспансеризация, а также 50-процентная компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Раньше это касалось только инвалидов-блокадников. Законопроект внесен в Госдуму.