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Новый спорткомплекс с бассейном построят в Липецке

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В Липецке возведут новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. На строительство планируют направить почти 145 млн рублей.

Как рассказал GOROD48 зампредседателя департамента физической культуры и спорта городской администрации Сергей Фурсов, это будет центральная стройка и самый важный проект. По его словам, строительство многофункционального спортцентра станет главным событием для развития спортивной инфраструктуры в городе в 2020 году.

Объект появится в районе Опытной Станции на улице Железнякова около школы № 14. Услуги подрядчика оплатят из городского бюджета.

Проект нового ФОКа предусматривает 25-метровый бассейн, волейбольные и баскетбольные площадки, площадку для мини-футбола. Завершить строительство планируется до 1 мая 2021 года.

23 января сообщалось, что в Ульяновске в 2021 году откроется Центр художественной гимнастики. В спортивном комплексе можно будет принимать соревнования межрегионального уровня.

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