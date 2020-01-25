Крупнейший на северо-западе волейбольный центр построили в Ленобласти

Крупнейший на северо-западе России волейбольный центр открылся в Сосновом Бору Ленинградской области. Он стал домашней ареной для клуба «Динамо».

В двухэтажном спорткомплексе есть поле с трибунами на 2,5 тыс. зрителей. Стоимость строительства превышает 881 млн рублей, передает телеканал «78».

Летом новый волейбольный центр будет сертифицирован для проведения соревнований международного уровня. Ожидается, что Петербург и Сосновый Бор могут связать поезда «Ласточка».