75 лет назад Красная армия освободила узников Освенцима

Сегодня 75-летие освобождения Освенцима. 27 января 1945 года в лагерь вошли части Красной армии. В памятную дату центром торжеств по традиции стал огромный мемориал, открытый на месте одного из корпусов Освенцима. Главные герои праздника — бывшие узники концлагеря. В этом году на торжество приехали 200 человек, они возложили цветы к «Стене смерти»: во время работы лагеря нацисты расстреляли у этой стены тысячи заключенных.