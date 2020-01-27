Прямой эфир

Карантин ввели в школах Пензенской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 11 классах Пензенской области ввели карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ. При этом общая заболеваемость по региону остается ниже эпидемического порога.

По данным Роспотребнадзора, в Пензенской области за неделю зарегистрировано более 2,9 тыс. случаев ОРВИ. Порядка 1,3 тыс. случаев приходится на Пензу. Суммарная заболеваемость ниже уровня эпидпорога на 28,5%. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

В Пензе на карантин закрыли 10 классов в шести школах. Также карантин введен в одном классе в школе в Бессоновском районе.

С начала сезона заболеваемости в регионе подтверждено 134 случая гриппа.

Также карантин начали вводить в школах в Челябинской области. В Коркино до 31 января включительно закрыто одно учебное учреждение. Занятия проводятся дистанционно. Также на неделю приостановлены занятия в 10 классах Коркинского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порядка 20 классов в Биробиджане закрыли на карантин из-за ОРВИ
Карантин ввели в 17 детских садах Свердловской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020