Карантин ввели в школах Пензенской области

В 11 классах Пензенской области ввели карантин в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ. При этом общая заболеваемость по региону остается ниже эпидемического порога.

По данным Роспотребнадзора, в Пензенской области за неделю зарегистрировано более 2,9 тыс. случаев ОРВИ. Порядка 1,3 тыс. случаев приходится на Пензу. Суммарная заболеваемость ниже уровня эпидпорога на 28,5%. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

В Пензе на карантин закрыли 10 классов в шести школах. Также карантин введен в одном классе в школе в Бессоновском районе.

С начала сезона заболеваемости в регионе подтверждено 134 случая гриппа.

Также карантин начали вводить в школах в Челябинской области. В Коркино до 31 января включительно закрыто одно учебное учреждение. Занятия проводятся дистанционно. Также на неделю приостановлены занятия в 10 классах Коркинского района.