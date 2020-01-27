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Путин встретился с гендиректором Агентства стратегических инициатив

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля 27 января.

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Стороны обсудили итоги реализации инновационных проектов по таким направлениям деятельности, как образование, медицина, городское и технологическое развитие, поддержка инвестиционного климата и предпринимательской деятельности.

Чупшева рассказала, что с момента запуска платформы для обращений предпринимателей «Забизнес.рф» в ноябре 2019 года было зарегистрировано 1289 бизнесменов, которые подали 600 обращений в МВД, Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и ФСБ, из которых 234 — уже отправлены правоохранительным органам.

Также она рассказала о запуске интернет-ресурса по обмену лучшими практиками для регионов и муниципалитетов. С конца 2019 года там удалось собрать 87 различных практик по таким направлениям, как здоровье и образ жизни, качество городской среды, социальной сферы, поддержка малого бизнеса, экспорта, развитие туризма и развитие сельхозтерриторий. 55 регионов взяли оттуда готовые решения и уже начали их внедрение. В образовательных проектах АСИ за ушедший год приняли участие 1,4 млн детей и подростков.

По словам Чупшевой, в 2019 году АСИ поддержало 103 проекта в сфере технологий городского развития, социальной и образовательной сферы. На данный момент в портфеле около 450 проектов на сопровождении АСИ. В планах агентства на 2020 год — подготовка рейтинга оценки инвестиционного климата субъектов РФ.

«Сейчас с января проходят по всей стране опросы предпринимателей: как они оценивают изменения, оценка эффективности органов власти с точки зрения создания благоприятного инвестиционного климата. На Петербургском экономическом форуме уже представим результаты», — рассказала Чупшева.

Ранее, 14 января, стало известно, что за два месяца существования цифровой платформы «Забизнес.рф» статус решенных присвоили девяти жалобам.

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