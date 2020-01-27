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Депутат указал на подводные камни покупки подержанных авто

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Особую опасность в старых автомобилях представляют изношенные тормоза или большой люфт руля, за которым редко следят на техосмотре, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. В этой связи за скручивание пробега на авто на вторичном рынке необходимо ввести уголовную ответственность, считает депутат.

В Госдуме уже в феврале планируют обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных машин, сообщили 27 января «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). С попавшихся на этом бизнесе физических лиц предлагают взыскивать 300 тыс. рублей, а с юридических — 1 млн. Помимо прочего, некоторые настаивают и на уголовной ответственности.

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Скрутка пробега — это не только финансовые махинации, позволяющие продать старый автомобиль дороже. Но это и прямая угроза безопасности водителя на дороге, объяснил депутат Васильев свою позицию по уголовному наказанию.

«Купив автомобиль без прозрачного прошлого, человек будет недооценивать реальное состояние этой машины, насколько она плоха», — сказал парламентарий.

Некоторые автосалоны покупают подержанные авто по программе trade-in (возможность сдать старый автомобиль в зачет покупки нового. — Ред.), скручивают пробег, чуть-чуть вкладывают денег, чтобы довести машину до презентабельного вида, и «впаривают» ее людям, сказал Васильев.

По его словам, внешний вид машины зачастую освежают обычной покраской, причем машину специально не готовят, в результате чего краска вскоре начинает облетать и отваливаться.

По мнению депутата, если есть финансовая возможность, новый автомобиль следует менять спустя пять лет после эксплуатации, чтобы избавиться от учащающихся со временем неполадок в машине.

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