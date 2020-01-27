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Внук Мохаммеда Али захотел провести профессиональный бой в Чечне

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Фото: Instagram/nicoaliwalsh
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Нико Али Уолш, внук легендарного боксера Мохаммеда Али, выразил надежду выступить в городе Грозном Чеченской Республики в качестве профессионального боксера. Об этом 27 января сообщает телеканал «Грозный».

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«Я перехожу в профессиональный бокс до конца этого года, Иншаллах. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу выступить и в Чеченской Республике или где-нибудь рядом с Грозным. Это был бы очень хороший опыт для меня», — сказал Нико в видеообращении, которое записал вместе со своей матерью Рашидой и братом Биаджио.

В обращении Рашида Али поблагодарила главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова за переименование одной из улиц Грозного в честь ее отца. Кроме этого, она выразила желание побывать в России, чтобы познакомиться с ее богатой историей.

В Грозном в честь Мохаммеда Али был переименован проспект Кирова в 2016 году.

Мохаммед Али (урожденный Кассиус Марселлус Клей) родился в 1942 году, занимался боксом с 12 лет. В 1960-х, после того как присоединился к организации «Нация ислама», сменил имя сначала на Кассиус Икс (члены движения отказывались от фамилий, считая их пережитком рабства), затем на Мохаммед Али. Он провел на профессиональном ринге 61 поединок и выиграл 56. Неоднократно получал титулы «Боксер года» и «Боксер десятилетия». Несколько изданий также признали его «Боксером века». Умер от септического шока в 2016 году, через 25 лет после последнего боя.

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