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Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты

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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Белоруссия потеряла треть экспортных пошлин на нефтепродукты в 2019 году из-за налогового маневра и «грязной» нефти», поступившей весной в нефтепровод «Дружба». Об этом в понедельник, 27 января, сообщил президенту республики Александру Лукашенко глава Государственного таможенного комитета страны Юрий Сенько.

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По его словам, в бюджет в прошлом году поступило более 9 млрд белорусский рублей, что на 400 млн меньше, чем годом ранее.

«Одна из причин такого падения — снижение объемов производства в нефтяной отрасли и вывозных таможенных пошлин за экспорт нефтепродуктов (на 33,2%)». — цитирует Сенько агентство «БелТА».

Потери экспортных пошлин на нефтепродукты «частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами», добавил он.

18 декабря СМИ узнали, что Москва и Минск договорились о компенсации за налоговый маневр путем обратного акциза для нефтеперерабатывающих заводов на сумму до $1,5 млрд. За шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, но с 2019 года эта схема перестала действовать.

22 января российский «Лукойл» отказался возмещать потери Белоруссии из-за налогового маневра. Как отметил глава компании Вагит Алекперов, «Лукойл» работает на коммерческих условиях.

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