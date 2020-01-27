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Приморская школьница попросила власти спасти белых лебедей

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Восьмилетняя школьница из приморского города Большой Камень попросила власти спасти белых лебедей, которые остались на зимовку в устье реки Суходол в селе Речица. Она написала обращение в адрес губернатора Олега Кожемяко. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Кожемяко, он лично следит за судьбой двух лебедей, поселившихся в Шкотовском районе Приморского края. Зерном птиц подкармливают инспекторы охотнадзора. А сейчас они уже находятся в незамерзающей морской акватории неподалеку от своего прошлого места обитания.

Как пишет Vostokmedia, несмотря на морозную погоду, лебеди не улетели на юг, а остались зимовать на реке Суходол. Местные жители волновались, что из-за быстрого становления льда на реке лебеди не смогут вести привычный образ жизни и погибнут.

22 января сообщалось, что приморские ветеринары спасают лесного кота, попавшего в капкан. Животное находится в теплом помещении центра по спасению животных «Тигр». Переломов лап нет, но есть ушибы.

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