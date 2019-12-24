Калининградские специалисты опровергли смерть лебедей от гриппа

В Калининграде специалисты областной станции по борьбе с болезнями животных исключили инфекционные заболевания у погибших в начале декабря лебедей. Соответствующее сообщение опубликовала калининградская администрация на своей странице в Facebook.

Согласно результатам вскрытия, у одной из птиц обнаружили левосторонний плеврит, отек легких и очаговую пневмонию, а вторая умерла от катарального энтероколита.

При выявлении гриппа был получен отрицательный результат. В заключении специалистов отмечается, что при эпизоотическом исследовании Верхнего пруда, где погибли лебеди, все птицы, обитающие в водоеме — лебеди, утки, чайки и голуби, — были признаны здоровыми.

Ранее в декабре СМИ сообщали о массовой гибели лебедей в регионе. По данным ИА FlashNord, при вскрытии у некоторых птиц были обнаружены признаки отравления крысиным ядом. Лечением лебедей при поддержке жителей города занимались волонтеры.