Эксперт посоветовал подбирать пьяных от ягод птиц и давать им отоспаться

Опьяневших от забродивших ягод птиц лучше всего подбирать и давать им отоспаться, иначе их могут съесть хищники, сообщил в среду, 11 декабря, «РИА Новости» руководитель «Орнитария» в Сокольниках Вадим Мишин.

«Это ежегодное явление, оно связано с тем, что ягоды, которые не опали, подмораживаются, если отрицательная температура, а потом наступает положительная, и тогда наступает эффект брожения», — заявил он.

По словам специалиста, многие птицы любят забродившие ягоды.

«Они, бывает, наклевываются до состояния, когда они теряют возможность ориентации, падают, засыпают. То есть все то, что свойственно человеку в состоянии опьянения, свойственно и птицам», — рассказал Мишин, добавив, что в этом ничего страшного нет. Самое главное, отметил он, не погубить птицу —когда она в этом состоянии, она беспомощна и дезориентирована.

«Самое правильное, что можно сделать — это такую птичку подобрать и дать ей проспаться дома или на балконе. Но так как не понятно, есть ли у нее вирусные инфекции, целоваться и держать ее просто в доме не надо, можно в коробке держать, или на балконе пусть она выспится, и после такого «вытрезвителя» можно ее спокойно отпустить. А если оставить ее в дикой природе, то ее могут съесть», — заключил Мишин.

25 ноября сообщалось, что в Ельце устанавливают причины массовой гибели птиц. Их обнаружили на улицах, которые расположены вблизи реки Быстрая Сосна. По словам горожан, они находят погибших ворон, галок и голубей. Похожие случаи фиксируют в Карелии и Рязани.