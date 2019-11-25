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Массовая гибель птиц выявлена в городе Липецкой области

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В Ельце (Липецкая область) устанавливают причины массовой гибели птиц. Их обнаружили на улицах, которые расположены вблизи реки Быстрая Сосна.

По данным горожан, на улицах находят погибших ворон, галок и голубей. Также большое число мертвых птиц было найдено возле реки. По данным специалистов управления ветеринарного хозяйства, из клювов птиц сочилась кровь. Об этом сообщает LipetskMedia.

Эксперты проведут проверку для установления причин гибели птиц. По одной из версий, мор может быть вызван отравлением или инфекционными заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в карельском городе Сегежа была зафиксирована массовая гибель голубей. Жители Сегежи опасались, что причиной падежа могли стать выбросы и «желтый снег», однако 18 ноября местная администрация опубликовала информацию о том, что ни в воздухе, ни в воде не обнаружено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. 22 ноября стали известны результаты анализов, согласно которым в трех образцах обнаружен возбудитель орнитоза.

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