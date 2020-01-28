Кобелирующие личности: гонки на хаски в Шотландии

На горнолыжном курорте Авимор в Шотландии в 37-й раз прошли соревнования по гонкам на собачьих упряжках. Особенность турнира — в нем участвуют только эскимосские лайки-хаски. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/PA/Andrew Milligan
На старт шестикилометровой трассы вышло более 200 команд
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Фото: Getty Images/PA/Andrew Milligan
Организует соревнования Клуб любителей сибирских хаски Великобритании
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Фото: Getty Images/PA/Andrew Milligan
Порода хаски была зарегистрирована в 1930-е собаководами США. Родоначальниками породы стали аборигенные ездовые собаки Дальнего Востока
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Фото: Getty Images/PA/Andrew Milligan
Маршрут гонки проходит по лесным тропам вокруг живописного озера Лох-Морлих
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Фото: Getty Images/PA/Andrew Milligan
Особенностью породы являются глаза необычного для собак голубого цвета
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Фото: Getty Images/PA/Andrew Milligan
Поскольку снег в Шотландии в это время года — редкость, соревнования проводятся вот на таких колесных повозках
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Фото: Getty Images/PA/Andrew Milligan
Для участия в гонке в Авимор привезли более 1 тыс. обученных ездовых собак
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Фото: Getty Images/PA/Andrew Milligan
Сибирские хаски считаются отличными собаками-компаньонами
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Фото: Getty Images/Jeff J Mitchell
В Авиморе собираются поклонники именно сибирских хаски — существует также не признанная кинологическим сообществом порода аляскинских хаски, являющихся метисами с другими породами
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Фото: Getty Images/PA/Andrew Milligan
На отдельных участках собаки развивали скорость до 40 км/ч
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