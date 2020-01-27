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Блокадный хлеб испекли в Магадане

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Магадан присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб». В ее рамках в галерее боевой славы прошла интерактивная программа «Город-герой Ленинград».

Организаторы представили инсталляцию, составленную из фотографий времен Великой Отечественной войны, испекли хлеб по рецепту, максимально приближенному к тому, по которому хлеб пекли в осажденном Ленинграде: он был из опилок, целлюлозы и неперемолотого зерна.

Также сотрудники галереи провели тематические беседы для школьников, пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на городскую администрацию.

За годы блокады, начавшейся 8 сентября 1941 года и окончательно завершившейся 27 января 1943 года, по разным данным, погибло более 1 млн человек. В честь героических событий снятия блокады 27 января отмечается День воинской славы России.

Множество памятных мероприятий, посвященных 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, пройдут 27 января в Санкт-Петербурге.

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