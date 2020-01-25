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В Москве прошел посвященный блокаде открытый урок

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Фото: Depositphotos
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В Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялся открытый урок, посвященный акции «Блокадный хлеб». Его провела директор столичной школы № 2006 Вера Илюхина.

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Одна из задач урока — донести до школьников, какой ценой люди выживали во время блокады, рассказать о вечных ценностях — отношении к матери, родным и Родине, передает ТАСС.

Акция «Блокадный хлеб» продлится с 25 по 27 января. Она открывает цикл мероприятий, посвященных рассказам о блокаде Ленинграда.

Также запланирована акция «Сад памяти», в ходе которой будет высажено около 27 млн деревьев в память о каждом жителе СССР, погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Еще одним крупным проектом станет «Поезд Победы». Железнодорожный состав с музеем внутри проедет от Бреста до Дальнего Востока и обратно.

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