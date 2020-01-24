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Акцию «Ленточка Ленинградской Победы» проведут в Самаре

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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В Самаре 27 января стартует акция «Ленточка Ленинградской Победы». Она пройдет на площади Героев 21-й Армии. Жителям и гостям города раздадут 900 лент в честь 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

Как поясняет НИА «Самара», особые ленинградские ленточки были созданы по аналогии с георгиевскими лентами. За их основу взяли цвета муаровой ленты медали «За оборону Ленинграда»: зеленая полоска означает цвет жизни, а оливковая символизирует победу.

Сама акция призвана напомнить о героизме и мужестве защитников и жителей Ленинграда и о том, почему важно сохранять мир на планете.

Получить «Ленточку Ленинградской Победы» можно на трех городских площадках. Их будут раздавать не только на площади Героев 21-й Армии, но и в Парке Победы, а также на пересечении улиц Ленинградская и Куйбышева. Волонтеры также будут объяснять значение ленты и рассказывать о правилах закрепления символа на одежде.

Акцию организовал Самарский Дом молодежи при поддержке городского департамента культуры и молодежной политики.

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