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Главархив Москвы опубликовал эксклюзивные кадры блокадного Ленинграда

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru/Главархив Москвы/Сергей Струнников
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Главное архивное управление столицы опубликовало в библиотеке «Московской электронной школы» эксклюзивные материалы о жизни блокадного Ленинграда. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы в пятницу, 24 января.

Публикация приурочена к 76-летию освобождения Ленинграда от блокады. Пользователи смогут увидеть работы фотокорреспондента газеты «Правда» Сергея Струнникова, сделанные в 1942–1943 годах.

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«Фотокорреспондент запечатлел десятки видов Ленинграда, а также повседневную жизнь защитников города: расчистку улиц от снега и льда, разборку деревянных строений на топливо, тренировки по противопожарной и противовоздушной обороне, несение патрульной, вахтенной службы, работу зенитчиков на орудийных расчетах, сопровождение аэростатов воздушного заграждения», — говорится в анонсе.

Отдельные съемки посвящены работе городских предприятий — Сестрорецкого инструментального завода имени Воскова и завода «Большевик». Кроме того, на кадрах можно увидеть хлебзавод №61, учебные и лечебные учреждения Ленинграда, в том числе детской больницы имени Раухфуса.

Помимо бытовых съемок, в издании собрано и множество портретов — бойцов и командиров боевых подразделений Ленинградского фронта, моряков-балтийцев и знаменитых писателей, оказавшихся в осажденном городе.

Накануне, 23 января, президент России Владимир Путин, находившийся в Израиле на форуме памяти жертв холокоста, рассказал о своем брате, погибшем в Ленинграде. Кроме того, российский лидер вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху открыли мемориал в память о блокаде.

В сентябре в Санкт-Петербурге открылся музей обороны и блокады Ленинграда. Церемония состоялась 6 сентября. В ней приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, представители общественных организаций, музейной сферы города, члены правительства Санкт-Петербурга и депутаты законодательного собрания.

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