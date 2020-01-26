Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета в США
Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, американский баскетболист Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета в Калифорнии 26 января. На борту вместе с ним находились еще четыре человека. Никто из них не выжил.
Двукратный олимпийский чемпион по баскетболу, американский баскетболист Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета в Калифорнии 26 января. На борту вместе с ним находились еще четыре человека. Никто из них не выжил.