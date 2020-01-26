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На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Талице. По данным портала, женщина замужем, работает в парикмахерской и воспитывает троих детей. Во время четвертой беременности на учет она не вставала, а накануне у нее начались преждевременные роды.

Состояние ухудшилось ночью, но будить родных женщина не стала, а после родов положила новорожденную дочь в стиральную машину.

«Утром муж начал собирать старшего ребенка в школу, среднюю — в садик. Жена была в крови. Он увидел всю эту картину и обратился в полицию», — рассказали соседи.

Сама мать утверждает, что малышка родилась мертвой.

По данным РЕН ТВ, женщину зовут Надежда, ей 31 год, и у нее двое, а не трое детей. После произошедшего старшего ребенка поместили в детский дом, а младшую дочь отправили в больницу.

20 января сообщалось, что неизвестная родила и оставила ребенка в подъезде одного из многоквартирных домов Томска.

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