В МЧС опровергли угрозу разрушения дома в Махачкале из-за взрыва газа

Угрозы разрушения жилого дома в Махачкале, в подвале которого произошел взрыв газа, нет. Об этом 26 января ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

В ведомстве также отметили, что причина взрыва пока не установлена. В мэрии Махачкалы агентству сообщили, что эвакуация жильцов не проводилась по причине отсутствия опасности для их жизни.

Отмечается также, что газоснабжение дома временно приостановлено.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в подвале жилого дома в Махачкале пострадали два человека, один из них ребенок.

«Интерфакс» со ссылкой на информированные источники сообщил, что причиной взрыва стала брошенная ребенком спичка.

Позже в экстренных службах заявили, что пострадавший из-за инцидента мальчик 2008 года рождения получил легкие травмы.