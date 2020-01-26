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В МЧС опровергли угрозу разрушения дома в Махачкале из-за взрыва газа

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Фото: ГУ МЧС по Республике Дагестан
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Угрозы разрушения жилого дома в Махачкале, в подвале которого произошел взрыв газа, нет. Об этом 26 января ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.

В ведомстве также отметили, что причина взрыва пока не установлена. В мэрии Махачкалы агентству сообщили, что эвакуация жильцов не проводилась по причине отсутствия опасности для их жизни.

Отмечается также, что газоснабжение дома временно приостановлено.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в подвале жилого дома в Махачкале пострадали два человека, один из них ребенок.

«Интерфакс» со ссылкой на информированные источники сообщил, что причиной взрыва стала брошенная ребенком спичка.

Позже в экстренных службах заявили, что пострадавший из-за инцидента мальчик 2008 года рождения получил легкие травмы.

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