В МЧС опровергли угрозу разрушения дома в Махачкале из-за взрыва газа
Угрозы разрушения жилого дома в Махачкале, в подвале которого произошел взрыв газа, нет. Об этом 26 января ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Республике Дагестан.
В ведомстве также отметили, что причина взрыва пока не установлена. В мэрии Махачкалы агентству сообщили, что эвакуация жильцов не проводилась по причине отсутствия опасности для их жизни.
Отмечается также, что газоснабжение дома временно приостановлено.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в подвале жилого дома в Махачкале пострадали два человека, один из них ребенок.
«Интерфакс» со ссылкой на информированные источники сообщил, что причиной взрыва стала брошенная ребенком спичка.
Позже в экстренных службах заявили, что пострадавший из-за инцидента мальчик 2008 года рождения получил легкие травмы.