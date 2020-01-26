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Пострадавший при взрыве газа в Махачкале ребенок получил легкие травмы

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Фото: МЧС РФ
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Ребенок, пострадавший в результате взрыва газа в жилом доме в Махачкале, получил легкие травмы, сообщили 26 января в экстренных службах.

«По уточненной информации, выбита перегородка между балконом 1-го этажа и цоколем. Пострадал мальчик 2008 г.р., доставлен в детскую многопрофильную больницу Махачкалы в состоянии легкой степени тяжести», — говорится в заявлении.

«Интерфакс» со ссылкой на информированные источники сообщил, что причиной взрыва стала брошенная спичка.

«По предварительным данным, взрыв произошел из-за брошенной мальчиком спички. Ребенок кинул ее в подвал, где произошла утечка», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в подвале жилого дома в Махачкале пострадали два человека, один из них ребенок.

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