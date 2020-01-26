Сенат продолжил слушания по импичменту Трампа

В сенате США продолжаются слушания по импичменту Трампа. Выступили адвокаты президента. Теперь понятно, на чем будет строиться защита. Главный аргумент — расшифровка телефонного разговора с Зеленским.

В тексте нет формулировки «услуга за услугу» от Трампа. Фраза «помочь нам» трактуется как помощь США. Адвокаты также ссылаются на украинскую сторону. По другую сторону океана подтвердили: давления не было.

Трампа обвиняют в превышении полномочий. Слушания займут несколько недель, считают республиканцы. Демократы просят продлить процесс, у них есть новые свидетели.