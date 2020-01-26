Прямой эфир

Шотландец подхватил смертельную инфекцию из-за привычки грызть ногти

0
Фото: depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Глазго попал в больницу из-за привычки грызть ногти, сообщило 25 января издание Daily Mail со ссылкой на подругу мужчины Карен Пит.

В соцсетях девушка рассказала, что ее друга госпитализировали из-за опухоли пальца. По ее словам, он очень любит грызть ногти, и в итоге медики диагностировали у него паронихию (кожная болезнь, при которой воспаляется валик около ногтя).

Мужчине потребовалась операция, в ходе которой ему удалили ногтевую пластину. Врачи отметили, что заболевание могло распространиться по всей руке и привести к летальному исходу, поэтому пациенту повезло. Однако ноготь у него, вероятнее всего, больше не восстановится.

В июле сообщалось, что британец заразился опасной инфекцией и ослеп на один глаз, приняв душ в линзах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Ученые назвали провоцирующие онкологию привычки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020