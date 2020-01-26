Шотландец подхватил смертельную инфекцию из-за привычки грызть ногти

Житель Глазго попал в больницу из-за привычки грызть ногти, сообщило 25 января издание Daily Mail со ссылкой на подругу мужчины Карен Пит.

В соцсетях девушка рассказала, что ее друга госпитализировали из-за опухоли пальца. По ее словам, он очень любит грызть ногти, и в итоге медики диагностировали у него паронихию (кожная болезнь, при которой воспаляется валик около ногтя).

Мужчине потребовалась операция, в ходе которой ему удалили ногтевую пластину. Врачи отметили, что заболевание могло распространиться по всей руке и привести к летальному исходу, поэтому пациенту повезло. Однако ноготь у него, вероятнее всего, больше не восстановится.

В июле сообщалось, что британец заразился опасной инфекцией и ослеп на один глаз, приняв душ в линзах.