Обама назвал Трампа «фашистом» во время кампании 2016 года

Экс-президент США Барак Обама назвал действующего американского лидера Дональда Трампа «фашистом» во время избирательной кампании 2016 года, сообщает телеканал NBC News.

Соответствующее заявление Обама якобы позволил себе в разговоре с сенатором-демократом Тимом Кейном из Вирджинии.

Видео с признанием Кейна было записано еще в 2016 году и вмонтировано в предстоящий документальный фильм о главном сопернике Трампа в президентской гонке того года Хиллари Клинтон.

«Президент Обама позвонил мне вчера вечером и сказал: «Тим, помни, сейчас не время быть пуристом. Ты должен держать фашиста подальше от Белого дома», — цитирует Кейна телеканал.

Говоря о фашисте, Обама подразумевал Трампа, уточняет «Газета.ру».

В 2019 году голливудский актер Роберт Де Ниро заявил, что Дональд Трамп превратился в расиста, находящегося на пути к фашизму.