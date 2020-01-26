Боец Харитонов отказался драться с «дедом» Тактаровым

Российский боец ММА Сергей Харитонов отреагировал на вызов бывшего бойца UFC, актера Олега Тактарова.

В прошлом году после боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева 52-летний Тактаров заявил о желании провести поединок с тяжеловесом Харитоновым и «по-стариковски немножко поломать» его.

«Какой может быть вызов? Куда мне с ним драться? С дедом? Что мне этот бой даст? Скажут, Харитонов избил старика», — заявил Сергей «Спорт-Экспрессу».

По его словам, прошлые заслуги Тактарова отрицать нельзя, но он слишком возрастной для боя.

«Ему нужно было просто хайпануть», — добавил Харитонов.

В настоящее время Сергей Харитонов готовится к поединку с Фернандо Родригесом. Тяжеловес проведет бой по особым правилам в рамках промоушена WTKF 23 февраля в Белоруссии.

39-летний Сергей Харитонов является бронзовым призером Гран-при Pride Fighting Championships. Одержал победы над такими именитыми бойцами, как Фабрицио Вердум, Андрей Орловский, Педро Ризу и Алистар Оверим.

22 января сообщалось, что Харитонов назвал Александра Емельяненко клоуном.