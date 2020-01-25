Ретротехника прошла по «Ржевскому коридору» в Петербурге. Колонна машин двинулась от хлебозавода «Ржевка-Хлеб». Это предприятие не закрывалось, работало все 900 дней блокады Ленинграда. В грузовую полуторку загрузили хлеб по рецепту 1941 года. Этой выпечкой угостили всех гостей мероприятия. Финишировала колонна у памятника «Регулировщица». Акция посвящена годовщине освобождения Ленинграда.