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Фестиваль военной техники «Моторы войны». Видео 360°

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10 августа в селе Ивановское городского округа Черноголовка прошел VI Международный военно-патриотический слет «Моторы войны». На слете, не имеющем аналогов в мире, было представлено около 60 действующих единиц техники времен Второй мировой войны: танки, бронеавтомобили, мотоциклы и автомобили производства СССР, США, Англии, Франции, Германии, Бельгии и Японии. Зрители увидели парад техники победителей и проезд трофейной техники.

Организатором мероприятия выступил Государственный военно-технический музей. Партнером слета стал мировой издатель wargaming — один из крупнейших разработчиков на рынке free-to-play MMO. Аудитория игр Wargaming, включая флагманские проекты World of Tanks и World of Warships, охватывает более 200 млн пользователей на всех крупных игровых платформах.

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