Новейший Boeing 777X отправился в первый полет

Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X 25 января отправился в первый испытательный полет. Трансляцию на своем сайте вела корпорация Boeing.

Отмечается, что испытания прошли удачно, и через несколько часов самолет приземлился в аэропорту Сиэтла, уточняет «Газета.ру». При этом первый полет должен был состояться еще в июле 2019 года, затем его перенесли на осень, а потом и на начало 2020 года. В итоге подняться в воздух лайнер должен был в эту пятницу, однако испытания снова отложили (в этот раз из-за сильного ветра).

В Boeing утверждают, что новый лайнер станет самым крупным и наиболее эффективным в плане расхода топлива широкофюзеляжным самолетом с двумя двигателями, пишет ТАСС.

22 января стало известно, что компания Boeing приостановила производство лайнеров 737 MAX. На предприятиях простаивает 700 новых самолетов этой модели, многие авиакомпании мира отказались от приобретения данной модели.

Эксплуатация 737 MAX была остановлена после авиакатастроф в октябре 2018-го и марте 2019-го. В результате падений двух самолетов погибли 346 человек.