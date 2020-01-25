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Теннисист Рублев победил Гоффена в третьем раунде Australian Open

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Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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Российский теннисист Андрей Рублев в субботу, 25 января, вышел в четвертый круг турнира Australian Open, проходящего в Мельбурне, обыграв бельгийца Давида Гоффена.

Россиянин в третьем раунде победил бельгийца со счетом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте три часа.

В следующей игре Рублев встретится с победителем матча Александра Зверева (Германия) — Фернандо Вердаско (Испания).

Ранее в этот же день стало известно, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в 1/8 финала Australian Open, одержав победу над второй ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой. В следующем круге турнира «Большого шлема» российская спортсменка сыграет с бывшей первой ракеткой мира немкой Ангелик Кербер.

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