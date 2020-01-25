Прямой эфир

Захарова поздравила китайцев с Новым годом на их родном языке

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на китайском языке поздравила граждан КНР с наступлением Нового года по лунному календарю. Видеозапись размещена в субботу, 25 января, на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Новый год — самый длинный в Китае праздник по лунному календарю. Мероприятия, посвященные его празднованию, продолжаются 15 дней. Сам праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, в 2020 году его дата выпала на 25 января.

Родители Марии Захаровой долгое время работали в посольстве России в Китае. Сама она в совершенстве владеет китайским языком, а в 2003 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае. Последняя четверть XX века».

3 октября 2019 года Захарова поздравила КНР с 70-летием на китайском языке. «Поздравляю Китайскую Народную Республику с 70-летием с момента образования. Желаю, чтобы российско-китайская дружба была навсегда», — произнесла она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захарова оценила рассекреченные документы ЦРУ о Бандере
Захарова призвала Болгарию сотрудничать с Россией в деле об «отравлении»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020