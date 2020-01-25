Полуфинал конкурса «Лидеры России» стартовал в Новосибирске

Региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» стартовал в новосибирском Экспоцентре, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 25 января.

«В финал выйдут не все, победителей будет еще меньше. Но это не говорит, что те, кто не прошли дальше, чего-то недостойны», — отметил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

По его словам, бойцовские качества характера по-настоящему тренируются только тогда, когда путь сложный и тернистый.

По итогам контрольного тестирования, прошедшего накануне, 24 января, в полуфинал конкурса в округе вышел 261 участник, сообщил заместитель гендиректора автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Александр Садовский.

25 октября 2019 года сообщалось, что организаторы конкурса получили более 200 тыс. заявок от желающих принять участие в проекте.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей», которая была учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.