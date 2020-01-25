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Полуфинал конкурса «Лидеры России» стартовал в Новосибирске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Региональный полуфинал конкурса «Лидеры России» стартовал в новосибирском Экспоцентре, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 25 января.

Кадры зовут: «Лидеров России» разделили по направлениям
За первые дни приема заявок на третий сезон конкурса зарегистрировалось почти 50 тыс. человек

«В финал выйдут не все, победителей будет еще меньше. Но это не говорит, что те, кто не прошли дальше, чего-то недостойны», — отметил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

По его словам, бойцовские качества характера по-настоящему тренируются только тогда, когда путь сложный и тернистый.

По итогам контрольного тестирования, прошедшего накануне, 24 января, в полуфинал конкурса в округе вышел 261 участник, сообщил заместитель гендиректора автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Александр Садовский.

25 октября 2019 года сообщалось, что организаторы конкурса получили более 200 тыс. заявок от желающих принять участие в проекте.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей», которая была учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.

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