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Главу Войковского района Москвы ограбили ночью в баре

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Фото: Управа Войковского района/voykovsky.mos.ru
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Глава управы Войковского района Москвы Дмитрий Янишевский был ограблен в ночь на 25 января в столичном баре «Руки Вверх». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Около трех часов ночи Янишевский обнаружил пропажу своей сумки элитного бренда Montblanc, оставленной без присмотра. В сумке находилось удостоверение главы управы Войковского района и 16 тыс. рублей.

По имеющейся информации, он находился в нетрезвом состоянии.

Дмитрий Янишевский родился 11 октября 1982 года. В 2008 году окончил Ставропольский филиал Поволжской государственной академии телекоммуникаций и информатики. 1 ноября 2018 года назначен на должность главы управы Войковского района города Москвы.

11 января в центре Киева ограбили украинскую певицу Анну Корсун (Maruv). По словам певицы, на улице Богдана Хмельницкого у нее из машины украли сумку с документами и новогодними подарками.

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