Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

Россияне заняли весь пьедестал на чемпионате по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце. Чемпионами Европы впервые в карьере стали 18-летняя Александра Бойкова и 20-летний Дмитрий Козловский. На втором месте — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Бронза ушла Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину.